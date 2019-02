PALJU ÕNNE! Andres Herkel ja Külliki Kübarsepp said lapsevanemateks 

Augusti keskel lahvatas kohalikul poliitmaastikul skandaal, kui tuli avalikuks Herkeli ning rahvasaadiku Külliki Kübarsepa abieluväline suhe ning viimase lapseootus. Tol korral rääkis Herkel Õhtulehele, et tegemist on teadliku otsusega.

Andres Herkel (56) on olnud 35 aastat abielus Kaie Herkeliga (58), pulmad peeti 24. juunil 1983. aastal Võrumaal. Paaril on 18aastane poeg. Külliki Kübarsepp (37) on Vabaerakonna liige alates 2014. aastast.