Eesti Laul VIDEO | Ainus naljakas „Eesti laulu" vaheklipp? „Klassikokkutuleku" mehed kummitasid riietuvat Sünne Valtrit

Paljud nurisesid tänavuste „Eesti laulu“ „Kosmosemuttide“ vaheklippide üle, et need polnud naljakad ja midagi aru ei saanudki. Õnneks tõi kastanid tulest välja Eesti populaarseima filmisaaga „Klassikokkutulek“ kuulus trio, kes käis läinud laupäeval Saku Suurhallis toimunud „Eesti laulu“ finaalkontserdi ajal Anne Veskiga tembutamas. Või oli see siiski Sünne Valtri?!