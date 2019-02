Savisaare protsess: Kofkini suhtes kriminaalmenetlus jätkub, osa Savisaare rahast jääb aresti alla 

Alexander Kofkini osas viitas kohus sellele, et Kofkinile esitatud süüdistuses pole talle ette heidetud mitte ühtegi tegu, mida saaks vähimalgi määral seostada 2011. aastal Šveitsi võimudele edastatud õigusabipalvega – nimelt on talle süüdistuses ette heidetavad kuriteod pandud toime aastatel 2014 ja 2015 ning süüdistuses nimetatud tegudega seoses allutati Kofkin esmakordselt menetlustoimingutele septembris 2015, kui tema elu- ja tööruumid läbi otsiti.

Seega on menetlus Alexander Kofkini suhtes kestnud alla nelja aasta ning kriminaalasja keerukust ja mahukust arvestades ei ole menetlusaeg olnud ebamõistlikult pikk. „Kui aga Alexander Kofkin leiab, et teda on alates 2011. aasta lõpust alusetult kahtlustatud ning tema mainele on sellega tekitatud kahju, siis need küsimused tuleb lahendada käesolevast kriminaalmenetlusest eraldiseisvate menetluste raames,“ märkis kohus.