PROVOKATSIOON: keegi riputas Salisbury katedraalile Vene lipu 

4. märtsil on närvimürgirünnaku aastapäev. Esimesed haigestunud olid inglasi luureandmetega varustanud endine Vene GRU ohvitser Sergei Skripal ja tema tütar Julia. Inglise meedia andmetel on Sergei Skripali tervis taas halvenenud ning ta viibib kodus arstide hoole all.