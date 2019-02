Pealtnägija: Keilas tegutseb arst, kes veenab patsiente alternatiivmeditsiini kasutama 

Nõmme perearstikeskuse tohter Jüri Miller meenutab, et Tartu Ülikooli arstiteaduskonna diplomiga Ruumetil oli kombeks soovtada patsientidel ravimtaimi kasutada ning süüa rohkelt sidrunit ja ingverit.

Ruumet ise kinnitas, et ta ei ole spplapuhuja ega tavameditsiini eitaja, kuid talle teeb muret, et arstide hulgas valitsevad tabuteemad, millest ei olda põhimõtteliselt valmis rääkima.

Kuigi Eestis on terviseamet, mis väljastab arstidele tegevuslubasid ja jälgib arstide töö dokumentatsiooni ja rahastust, puudub hetkel organ, millel oleks luba arste korrale kutsuda, mis on eriti aktuaalne probleem pere- ja hambaarstide hulgas, sest erinevalt haiglates ja polikliinikutes töötavatest arstidest on nemad tavaliselt iseenda ülemused.