Keskerakond tasus 220 000-eurose Tartu maja ettekirjutuse 

Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb kinnitas, et partei on tänaseks täitnud Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni ettekirjutuse ning tasunud riigieelarvesse 220 000 eurot.

„Enne riigikogu valimisi tehtud ettekirjutus eelmise juhtkonna poolt pea 10 aastat tagasi tehtud tehingule pole meeldiv, kuid tänasel juhtkonnal tuleb see ja muudki küsimused muidugi lahendada,“ rõhutas Korb.

Ta sõnas, et on siiski kahetsusväärne, et ERJK ei andnud võimalust erakonnal tasuda ettekirjutus osade kaupa.

„Meie hinnangul ühtegi juriidilist ega sisulist põhjendust komisjoni selliseks otsuseks ei olnud. Ka varasemalt on ettekirjutusi lubatud täita teatud perioodi jooksul. Pöördusime komisjoni otsuse hinnanguks ka kohtu poole, kes võttis küsimuse menetlusse,“ selgitas Korb.

Keskerakonna peasekretär rõhutas, et riigikogu valimiste kampaaniat ja koostööpartneritele tasumist ettekirjutuse täitmine ei mõjuta.

„Tänan ka kõiki meie liikmed ja annetajad, kes on leidnud võimaluse erakonda rahaliselt toetada. Loomulikult tuleb meil aga veelgi enam hoida kulutustel silm peal ja töötada selle nimel, et erakonna rahaasjad oleksid korras,“ ütles Korb.

Ta tõdes, et eelmise juhtkonna otsused on erakonnale tugevalt negatiivset mõju avaldanud ning suur osa Toom-Rüütli tänaval asunud büroo müügi tulust on kulunud varasemate vigade parandamiseks.