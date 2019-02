Ukrainast Eestisse tulevaid töömigrante on rohkem kui kunagi varem 

Eestisse on hakanud rohkem ukrainlasi tulema pärast 2014. aastat, kui Krimmi kaotus ja sõda Donbassis tõid endaga kaasa majanduskriisi, grivna devalveerumise ja elatustaseme langemise.

Eesti seaduste järgi ei tohi aastane sisserändekvoot ületada 0,1% riigi alaliste elanike arvust ning 2019. aastal on kvoot 1315 inimest, mis on juba täis. Populaarseks on saanud ka lühiajalise töö taotlused, mida esitati 2018. aastal 15 517 korda.