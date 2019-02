Kaitsja: narkokurjategijale mõisteti liiga karm karistus  

Süüdistuse järgi müüsid Izaura ja ta kaaslased kanepit. Mullu suvel karistas Tartu maakohus Izaurat 5-aastase vangistusega. Izaura on varem karistamata, ka kanepikogus ei olnud kaitsja kinnitusel ebatavaliselt suur. Kohtud on sellist karistust põhjendanud sellega, et sanktsioon näeb ette 3 - 15 aastase vangistuse- seega on 5 aastat alla keskmise määra, märgib Kalju Kutsar. „Iseenesest ei saa sellele vastu vaielda, kuid arvestada tuleks ka neid karistusi, mida kohtud igapäevaselt samalaadsete tegude eest mõistavad ning reeglina on need tunduvalt leebemad. Viimase aja praktikast meenub vaid üks juhtum, kus karistus oli sarnane - 4 aastat vangistust. Tol korral oli süüdistatav, kes oli varem karistatud raske isikuvastase kuriteo eest ning tingimisi vabastatud, käidelnud ca 2 kilo amfetamiini,“ sõnas Kutsar.

Apellatsioonis viitas ta reale kohtuotsustele analoogilistes asjades ja

neis mõistetud karistustele. Enne aastavahetust karistas Tartu maakohus gruppi mehi amfetamiini käitlemise eest. Kuigi isikud olid ka varem selliseid tegusid toime pannud pääsesid enamus neist tingimisi karistusega või nn

šokivangistusega," märkis Kutsar.

Kahtlemata peab iga kuriteo eest järgnema karistus, kuid võrreldavate

tegude eest mõistetav karistus peaks olema ligilähedaselt sama range

kõigile süüdlastele, lisas ta.