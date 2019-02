Väidetav kuritegeliku ühenduse liige Viljar Subka: süüdistus on alusetu ja tõendamata 

Endisele kaitsepolitseinikule Viljar Subkale on esitatud süüdistus kuritegelikku ühendusse kuulumises. „Ametlikku tööleasumist 2016. aasta algul OÜ Baltic Hotel Groupi (opereerib kahte hotelli) arendusjuhi ametikohale on süüdistuses kirjeldatud kui kuritegelikku ühendusse astumist. Käesolevas kriminaalasjas pole hotellikett kriminaaluurimise all,“ selgitas Subka Õhtulehele. „Olen osutanud koos partner Aivar Orukasega klientidele (Hirv, Gammer jne) advokatuuriseaduse järgi OÜ AiWil Õigusbüroo kaudu õigusabiteenust.“

Subka sõnul käsitleti süüdistuses tema tegevust seadusliku tegevuse (õigusabi osutamine läbi AiWil Õigusbüroo) väljatoomisena ja seostati tõendamata kuritegeliku ühenduse poolse vastutegevusena, mis on sisult vale. Tegemist olevat klientide palvel korruptsiooniskeemi koostamisega õiguskaitseasutustele, tuues välja viited ja seosed politseiametnike ning kuritegeliku maailma vahel, kes üritasid koostöös mõjutada ASi Minicredit pankrotimenetlust ja pankrotiga seonduvat kriminaalmenetlust. See materjal esitati koos kuritegeliku skeemiga vastavatele õiguskaitseasutustele, märgib Subka.

„Hämmeldust tekitab see, et mõlemas episoodis aitas õigusnõustamisele kaasa Aivar Orukask, kelle tegevuse puhul polnud etteheiteid. Järelikult oli mind vaja kuritegeliku ühenduse külge pookida seetõttu, et asi näeks avalikkuse silmis välja atraktiivsem ja usutavam,“ leidis Subka. Tema kinnitusel on süüdistuses käsitletud õigusnõustamise teenuse osutamist vastutegevusena. „Sellise absurdse loogika järgi peaksid ju kõik õigusnõustajad (k.a advokatuuri liikmed) vähemal või suuremal määral liigituma politseitöö takistajate alla, sest nad esindavad menetlustes kliente ja kaitsevad nende huve. Sellise lähenemise omaksvõtt meenutab juba autoritaarset nõukogude korda, kui vähegi segavad elemendid kõrvaldati teelt nii seaduslike kui ka ebaseaduslike vahenditega, kasutades selleks näiteks kriminaalõiguslikke vahendeid.“