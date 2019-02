LUGEJA KIRI | KUUM NAGU ŠOKOLAADIJOOK: Marina Riisalu reostab valijate postkasti pulbriga 

"Lähed pühapäeval postkastist reklaami võtma, kuid avastad eest lahustuva šokolaadijoogi. Esiti arvasin, et mõni puberteet on majas lolli nalja teinud, mistõttu lamab mu postkastis rämps. Siis katsusin ja avastasin postkastist eest pakikese pulbriga. Lõpuks selgus, et tegu on valimiskampaaniaga," meenutab Kairit oma üllatavat avastust.