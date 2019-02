LUGEJA VIDEO: kahe bemmi mõõduvõtt oleks võinud lõppeda avariiga  

"Oli seda kõike siis vaja? Kui midagi oleks läinud valesti? Mis siis oleks saanud?! Kas Eestis on vähe perekondi, kus keegi on omale kalli kaotanud just hulljulguse ja lolluse tõttu liikluses?! Kas juhid muutusid oma kallimate silmis nüüd "kõvadeks meesteks"? Minu arust näitasid nad hoopis, et nad on lollid kui lauajalad," pahandab kaasliikleja.