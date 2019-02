PÄEVAHOROSKOOP: pühapäev, 24. veebruar 

Võid saada meeldiva üllatuse osaliseks. Ehkki sõbrapäev on ju möödas, võib sinu jaoks veel üks ilus kingitus varuks olla.

Palju õnne, Kalad! Algamas on kiiretempoline aastaring. Kui oled ettevõtlik ja oma tegevust naudid, kujuneb see meeldivaks ja harmooniliseks. Kui oled ise lahke ja naeratav, tõmbad ligi inimesi, kes on pidevalt abivalmilt su kõrval. Kunagine armastatu võib mingil viisil sinu ellu naasta.