PÄEVAHOROSKOOP: teisipäev, 19. veebruar 

Ära hakka midagi ostma – tõenäoliselt maksaksid kõrgema hinna, kui asi väärt on. Võta aega, et süvitsi endasse vaadata, oma tegelikke soove, aga ka hirme analüüsida.

Palju õnne, Kalad! Uue eluaasta kulg sõltub paljuski sinu varasematest tegudest. Saad seda, mille oled välja teeninud. Kui su südametunnistus on puhas, saadab sind edu ja õnn. Jõudu ja algatusvõimet on palju, saad seda realiseerida töös. Võid saavutada tunnustust ja kõrgema positsiooni.