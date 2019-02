200 last: Hollandi viljakusarst oli tõeliselt viljakas 

Hollandis usutakse, et Karbaat on kasutanud oma spermat vähemalt 200 naise viljastamiseks, kuid kõik tema võimalikud järeltulijad ei läinud arsti pärijate vastu kohtusse. Tema kliinik suleti 2009. aastal, kui seal avastati tõsiseid rikkumisi.

2017. aasta aprillis surnud Karbaat eitas kuni lõpuni kõiki süüdistusi ega teinud oma oletatavate järglastega mingit koostööd, kuigi juba tema surma-aastal näitasid kliinilised katsed, et tal on suure tõenäosusega kunstliku viljastamise tõttu vähemalt 47 last. Arsti perekond võitles toona viimase võimaluseni DNA-testide vastu, väites, et lahkunu soovi ja tema ning seadusliku järeltulijate privaatsust tuleb austada. Kohtunik andis siis vaid käsu säilitada 27 Karbaatile kuulunud eset, näiteks hambaharjad ja kammid – juhuks, kui kohtu hilisem otsus peaks lubama kontrollida tema võimalikku isadust.