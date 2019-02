Šokeeriv arest Venemaal: vahi alla võeti USA legendaarne investor 

Kaebuse esitas Vostotšnõi väikeaktsionär Šerzod Jusupov. Baring Vostokil on pangas 52,5protsendiline osalus ja vaidlus omandisuhete üle käib juba pikka aega. Jusupov väidab, et üks Calveyle kuuluv firma võttis Vostotšnõist laenuks 2,5 miljardit rubla ja andis selle kustutamiseks ühe Luksemburgi firma aktsiad, mille tegelik väärust olevat vaid 600 000 rubla.

Michael Calvey osutas kohtus, et Baring Vostok süüdistab Jusupovit ja Vostotšnõi panga kaasomanikku Artjom Avetisjani kahtlastes tehingutes. Asi on arutusel Londoni arbitraažis. Calvey kinnitusel viis Avetisjan raha välja ühest väiksemast pangast enne selle ühinemist Vostotšnõiga. „Aruandlusse pandi fiktiivsed tehingud, nagu oleks ostetud seenefarm, konservivabrik jms. Me olime hõivatud pankade ühendamisega, et suutnud kõigel silma peal hoida ja avastasime pettuse alles hiljem,“ ütls Calvey Basmannõi kohtus, lubas teha uurijatega koostööd ja palus end eeluurimisvangla asemel panna koduaresti.