Juhtkiri | Kas sa oled juba rääkinud oma saadikukandidaadiga? 

Eesti pole aga nii suur, et kandideerijate otsesuhtlus valijatega välistatud peaks olema. Ning otsesuhtluseks ei saa lugeda valimisnänni jagamist sõitvas ühistranspordis või ebasobivat hilisõhtust kobistamist koduukse taga. Riigikogu liikmed on kuluhüvitiste kasutamisel ja istungitevabade päevade puhul armastanud väita, et raha ja aeg on kulunud valijatega kohtumiseks. Kui paljud valijatest on aga saanud reaalselt kohtuda kas oma ringkonna lemmikkandidaadi või ükskõik millise teise kandideerijaga ning talle küsimusi otse esitada? Selge on seegi, et kui poliitikuga ei õnnestu kohtuda enne valimisi, siis valituks osutumise järel kahaneb valitu kohtumishuvi nullilähedaseks, kui ehk mitte arvestada oma erakonnaliikmetele kohvilaua katmist.