GALERII | „Multikateksti pealelugemisel on väga oluline lõbutseda!“ 

Kaspar Jancise uus multikas jõuab kinodesse alles kuu aja pärast, eile aga esitleti kordustrükki Jancise raamatust, kus esimese klassi poiss Morten satub seilama laevaga, millel purjetavad ringi kõikvõimalikud kahtlased putukad ja võimukas ämblik. Esitlusel lugesid multikale selgroo andnud raamatust katkeid isa Nero (neljapäeval saab 36) ja poeg Johannes Thor (11).

Kastanimunad kui fantaasiakool

Hea küll, isa Nero on professionaalne näitleja, oskab igasuguseid trikke ja võtteid, aga kuidas puges teise poisi nahka Johannes Thor? „Johannese hääl – nii nagu ta luges – sobis filmitegijate meelest väga hästi Mortenile,“ räägib Nero. „Johannesel on oma poisimaailm, aga ma olin tegelikult täitsa üllatunud, kui sujuvalt ja tundeliselt läks ta omaenda hääle ja näitlejaliku hoiakuga sisse Morteni maailma.“

Multikat helindades on näitlejal tegelasekujuga samastumisel veel see konks, et kõik osad loetakse sisse eraldi. Kui ekraanil käib ka kiire ja sähviv dialoog, siis tegelikult on see kokku pandud ükshaaval lindistatud lausetest. Näitleja on salvestuskabiinis ihuüksi, aga peab seal ära tabama tegelaskujule parajasti sobiva emotsiooni. Teiste sõnadega: see töö vajab väga head fantaasiat ning seda Johannes Thoril õnneks jagub.

„Johannes mängis titena kõiki oma mänge kastanimunadega. Kui kõik tegelased on tulnud kastanimunadest, siis sul peab olema päris palju kujutlusvõimet,“ analüüsib isa Nero. „Me tõime vanaemaga sügiseti suure-suure põlletäie kastanimune ja need kestsid ikka terve hooaja – järgmise sügiseni, mil siis viimaks välja vahetati. Lastel on väga elav kujutlusvõime ja on suurepärane, kui see õnnestub säilitada ka täiskasvanuna – ükskõik, mis alal sa siis ka ei tööta.“

Lisaks on Johannes Thor kuulnud pisikesest peast peale, kuidas isa loob raamatut ette lugedes igale tegelasele just tollele omase häälelise karakteri.