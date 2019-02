Poliitika Kiidetud küsitluse läbi viinud Keiu Ruus-Lepp: kinnitan jätkuvalt, et ei tunne Rainer Vakrat Delfi / Ohtuleht.ee , täna, 17:15 Jaga:

Teet Malsroos

Üheks peamiseks etteheiteks Rainer Vakra plagiaadijuhtumis on Keiu Ruus-Lepa bakalaureusetöö raames valminud mahuka ja õnnestunud küsitluse kasutamine Rainer Vakra nime all. Ruus-Lepp ütles Delfile antd kommentaaris, et ta ei tunne Rainer Vakrat ega ole temaga ka koostööd teinud.