Julia Laffranque | Kas riik, kes jätab oma inimesed vaesusse virelema, rikub inimõigusi?  

Näiteks leidis EIK, et Hollandi tööandjate, kes maksid 2013. ja 2014.aastal täiendavaid makse, kuna nende töötajad olid kõrgepalgalised, kaebus sellise maksu peale EIK-sse on vastuvõetamatu. EIK leidis, et tegemist pole vaid rahvuslike huvidega, kuna majanduskriis puudutas mitmeid ELi riike. Siiski ei kahelnud EIK selles, et Madalmaadel oli mänguruum, et nad olid õigustatud kokkuhoiupoliitikat rakendama ning et kaebaja ettevõtete koormus polnud üleliia suur ja et need kokkuhoimeetmed on võrreldes Kreeka omadega, kus näiteks vähendati drastiliselt riigiametnike palku või kus halvenes Kreeka riigi fondide omanike olukord, palju kergemad (P.Plaisier B.V. jt vs. Madalmaad).

Mis puutub konkreetse inimese vaesusesse kui argumenti, mida riik kasutas teatud õiguste piiramiseks, siis EIK on leidnud, et Portugal rikkus konventsiooni, kuna võttis ära 10 lapse üksikemalt seitsme noorema lapse hooldusõiguse, algatas laste lapsendamise, keelas emal lastega igasugused kontaktid ja sundis ema nõustuma sundsterilisatsiooniga, ainuüksi seetõttu, et emal tekkisid majanduslikud raskused 393 eurose kuusissetulekuga oma lapsi üleval pidades. EIK arvates ei olnud riigipoolne nii tugev sekkumine proportsionaalne (Soares de Melo vs. Portugal).

EIK peab oluliseks puuetega isikute kaitset. EIK-l on tulnud hinnata nii seda, kas puuetega isikutel on juurdepääs haridusele (nt Çam vs. Türgi, kus leiti rikkumine, sest Türgi võimud keeldusid pimedat tütarlast Muusikaakadeemiasse vastu võtmast), kas on suudetud ära hoida nende solvamine ja diskrimineerimine (Đorđević vs. Horvaatia), kui ka seda, kas nende kinnipidamine on olnud õiguspärane, kas tingimused selleks ettenähtud institutsioonides nagu hooldekodud ja psühhiaatriahaiglad on inimväärikad (Stanev vs. Bulgaaria, Valentin Câmpeanu nimel esitatud kaebus vs. Rumeenia) ning kas neil on võimalik oma õiguste kaitseks kohtusse pöörduda.

Keskkonnaõigusi on EIK pidanud paljuski ise tuletama, tuginedes Konventsiooni artiklile 8 – eraelu kaitse. Kõige tuntumaks näiteks on siin EIK otsus kohtuasjas Lopez Ostra vs. Hispaania, kus leiti, et riik ei olnud piisavalt kaalunud ühelt poolt linna majanduslikku heaolu ja teiselt poolt inimeste era- ja perekonnaelu, sh tervist seoses suurte lärmaka ja saastava tööstuse koondumisega ühte linna ja probleeme, mis tekkisid eeskätt prügitöötlemise vabriku vahetust lähedusest kaebaja elukohale. Hispaania võimud olid tegutsenud hilinemisega ja poolikult.

Kohtuasjas Vilnes jt vs. Norra, tuvastas EIK eraelu rikkumise seoses sellega, et Norra naftarikkusele kaasa aidanud tuukrid olid pannud oma elu ja tervise ohtu ilma, et neid oleks sellest teavitatud. 2016. aastal teavitas EIK Türgi valitsust Türgi vastu esitatud kaebusest, mis puudutab riigi suutmatust kaitsta muinsuskaitse all olevaid ajaloolisi objekte (kaebuse nr 6080/06). Selle kaasuse raames peab EIK hakkama hindama, kas õigus muinsuskaitse säilimisele võiks olla osa inimõigustest.