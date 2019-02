MARILYN JURMANI BLOGI | Selmet teha midagi kasulikku, mõtlevad inimesed, keda võiks vihata 

Film on üles ehitatud nii, et teadlased ja spirituaalsed õpetajad jagavad oma kogemusi ja teadmisi sellest, kuidas keha suudab end ise ravida. Enne, kui keegi kohe naerma hakkab, siis toon filmist näite, kuidas oleme ilmselt kõik väiksena kukkunud või noaga sõrme lõiganud ja teame, kuidas kõigepealt tuleb veidi verd, siis jääb veri seisma ja haava peale tekib korp. Ühel hetkel kuivab korp pealt ära ja selle all on uus nahk. Heal juhul kaob ka arm peagi ära. Ei ole mõtet siinkohal seda näidet võrrelda suurte traumadega, kus loomulikult on vaja kirurgilist sekkumist, aga see näide on aitab mõista meie keha tarkust, mille kipume ära unustama. Just näiteks stressi tekitatud haiguste suhtes.

Vahel ma lausa imestan, kui varmad on inimesed avaldama arvamust asjade negatiivsusest, millest nad mitte midagi ei tea. Selle asemel võiks ju rääkida nende asjade positiivsusest, millest nad midagi teavad. Ma leian, et on suur vahe, kas ma upitan end üles teisi alla surudes ja maha tehes või tõstan end üles läbi enesearmastuse.

Sattusin Perekooli foorumisse, kus keegi kasutaja (seal on ju kõik anonüümsed) oli postitanud küsimuse: "Kas teil on keegi selline tuntud inimene, et kui ta telekasse või raadiosse ilmub, siis vahetate kohe kanalit, kuna ta on lihtsalt nii ebameeldiv?".

Vau! Reaalselt? Mis toimub selle inimese peas – või veel enam, elus –, et istus laupäeva õhtul üksi või lausa kogu perega kodus ja mõtles: "Mhh, keda mina vihkan kuulsustest ja huvitav, keda kõik teised ka kuulsustest vihkavad, küll oleks põnev teada.". Mis on nii valesti läinud inimese elus, et see on see, millega ta vabal ajal tegeleb? Selle asemel, et mängida lapsega, jalutada koeraga, teha oma lemmiktoitu, lugeda raamatut või lõõgastuda vannis vestleb ta pigem teemal, keda vihata.