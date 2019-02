VIDEO | COOPi autoloosi võitja: ma olin kindel, et see on tüngakõne! 

Seekordse COOPi autoloosi õnnelik võitja on Haapsalus elav Anne-Ly Sepp, kes töötab Läänemaa haigla intensiivraviõena ja Põhja-Eesti regionaalhaiglas kiirabiõena. Anne-Ly peres kasvab kaks last – 11-aastane Oliver ja 8-aastane Elisabeth.

COOPi autoloosist oli ta kuulnud poole kõrvaga, kuid tõsiselt seda eriti ei võtnud. "Ausalt öeldes pole mul aega mõelda, et äkki kukub õnn sülle. Olen tavaline inimene, kes käib iga päev tööl ja kasvatab lapsi. See on lihtsalt uskumatu, et käin poes süüa ostmas ja võin selle eest võita auto,“ ütles Anne-Ly, kelle sõnul on ta hetkel ikka veel uskumatult õnnelik.

Esimesena andis Anne-Ly süllekukkunud võidust teada oma töökaaslastele, kes samuti ei uskunud, et lihtsalt niisama võib auto võita ning uurisid, mida selleks peab tegema. "Kuid mina ei teinud midagi, käin ostmas lihtsalt COOPi kauplustes, igatahes olime terve päeva rõõmsad selle kingi üle," lisa ta.

Kuna uudist kuuldes oli Anne-Ly parajasti tööl 24 tundi kestvas vahetuses, siis helistas koju lastele, kes enesestmõistetavalt olid uudidest sama elevil kui tema.

Uus auto kulub Anne-Ly Sepale ära, sest auto on osa tema igapäevaelust ning ilma autota ei saaks ta kuidagi hakkama. "Mul on kaks väikest last, Oliver ja Elisabeth, keda viin trennidesse, samuti on meil Haapsalust 40 kilomeetri kaugusel maakodu, kus suvel ja kevadel elame. Ka minu eakad vanemad vajavad abi, käin neid sageli vaatamas ja viin poodi. Ilma autota ei saaks me kuigi hakkama," rääkis Anne-Ly, kes praegu sõidab Toyotaga.

Kuna Haapsalu on väike koht, siis leviavad seal uudised ruttu ning varsti teadsid ka linnaelanikud Anne-Ly võidust. "See oli päris suur uudis, sest meie kandi inimesed pole veel keegi autot võitnud ja nüüd oli minu näol näide olemas," muigas ta.