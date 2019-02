Seisukoht Seisukoht | Las Vakra proovib vahelduseks ka päris tööle minna Laur Uudam, arvamustoimetaja , täna, 18:19 Jaga:

Arno Saar

Et Rainer Vakra pärast isealgset plagiaadiintervjuud muutus pressile tabamatuks, on ehk mõistetavgi kaitsereaktsioon. Kui päev on kenasti alanud, valimised ukse ees ja oled ringkonna esinumber, siis on muretu sissetulek riigikogu liikmena järgmiseks neljaks aastaks sisuliselt garanteeritud. Et neetud ajakirjandus ähvardab aga selle idülli lõhkuda, siis on muidugi alust olla pahane.