Elu Režissöör Elo Selirand: „Ma poleks osanud arvatagi, et kirjutamise eest saab preemiat. Kirjutamine on ise üks suur preemia." Aigi Viira , täna, 00:03

PRAGMAATILINE UNISTAJA: Elo muigab, et küllap ta on nii pragmaatiine, et unistabki üksnes neist asjadest, mida kätte saab. Robin Roots

„Olin maal ja kütsin ahju, et torud ei külmuks, kui helistas mu lapsepõlve lastearst, ja ütles: „Palju õnne sulle!“ ja mul ei olnud südant ütelda, et mul ei ole sünnipäev,“ naeratab ETV Terevisiooni režissöör ja saate „Vabadussõja lugu“ üks autoreist Elo Selirand, keda tabas uudis A. H. Tammsaare nimelise Järva valla lugejapreemia saamisest kui puuhalg lagipähe. Liiatigi arvas ta, et eakas lastearst ajab preemiast kõneldes midagi lootusetult segi.