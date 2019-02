Kirsti Timmer proovis hüpnoosi: sain muuta esivanemate loodud mustreid 

Kirsti ütleb, et hüpnotisöör Ants Rootslane on talle juba kaks aastat rääkinud, et naine võiks hüpnoosi proovida. Kirsti polnud seni nõus, sest arvas, et ei suuda lihtsalt enda üle kontrolli kellegi teise kätte anda. Nüüd otsustas ta aga, et mis sea ikka – proovime. „Mul oli üks tingimus, et minu täditütar Kati on kõrval ja jälgib, et kui on mingi jama, siis ta sekkub.“

Päris detailidesse Kirsti laskuda ei taha. „Seisin silmitsi asjadega, millest ma tahtsin vabaneda ja sain neist lahti. Ma olin Antsule vist väga kerge klient, sest mu sees polnud viha, stressi ega süütunnet, ma ei vihka kedagi ega taha kellelegi halba,“ ütleb Kirsti. „Sain muuta esivanemate loodud mustreid ja vabanesin asjadest, mida olen alateadvuses enda küljes hoidnud. Klattisin natuke esivanematega neid asju.“

Muide, Kirsti räägib, et kohtus hüpnoosis olles ka Jumalaga. „Ants ütles, et tal on olnud 2000 klienti, aga keegi pole Jumalale nii lähedale pääsenud.“

Kirsti ütleb, et ta ei oska päriselt sõnadesse panna kõiki neid tundeid, mida ta kahetunnise hüpnoosi ajal tundis, kuid naine kinnitab, et selle aja jooksul sai ta nii nutta kui ka naerda. „Võtan selle tunde endaga terveks eluks kaasa. Ma võin öelda, et hüpnoos on üks kuradi äge asi ja ma teeks seda iga kell uuesti!“