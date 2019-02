Kodutud valimistest ei hooli, sest poliitikud ei hooli neist

Mitte keegi ei tea päris täpselt, kui palju on Tallinnas kodutuid. Paljud neist on hääleõiguslikud kodanikud. Üldiselt on tänavale sattunud inimestel võrdlemisi ükskõik, kes parlamenti valituks osutub. Poliitikud kodututele suurt tähelepanu ei pööra, sest enamik neist ei lähe hääletama.

Õhtulehega rääkinud kodutu mees meenutab, et tema õde ootas viis aastat korterit, kuid ei saanud. „Kui ta pöördus otse Savisaare poole, siis ta sai korteri.“ Seekordsetel riigikogu valimistel plaanib mees hääle anda Riina Solmanile. Seda seepärast, et ta korraldab vähekindlustatud ja kodutute inimeste jõulupeo, kus jagatakse tasuta toitu ja riideid. „Kes on augus, need on väga augus. Ja kes on tipus, nemad on väga tipus. Minu arust on kogu poliitika raha peal väljas,“ tunnistab kodutu mees. Mitmed kodutud ei soovinud valimiste teemat üldse kommenteerida. Peamiselt toodi välja, et keegi nende probleeme niikuinii ära ei kuula.