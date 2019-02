Elu VIDEO | Beebilõust valmistub lapse sünniks: sain beebide esmaabikoolitusel šoki Ohtuleht.ee , täna, 13:21 Jaga:

Beebilõust ja Ingrid Mänd Stanislav Moshkov

„Oleme käinud koolitustel, mis on sünniga seotud. Just tulime lapse esmaabikoolituselt,” räägib peagi isaks saav Beebilõust, et valmistub põhjalikult lapse sünniks.