Õiguskantsler: hulkuva looma toitjale omaniku vastustus ei laiene 

Loomad Õiguskantsler: hulkuva looma toitjale omaniku vastustus ei laienen Toimetas Katrin Rohtla , täna, 12:59

PantherMedia/Scanpix

Viimsi valla elanik palus õiguskantsleri Ülle Madisel kontrollida, kas Viimsi vallavolikogu 2012. aastal kehtestatud lemmikloomade pidamise eeskiri on õiguspärane. Eeskirjas on sätestatud, et hulkuva lemmiklooma toitjale laienevad lemmikloomapidaja kohustused ja vastutus.