Sam Smith nälgis enne pildistamist nädalate kaupa 

Laulja avaldab Instagramis rannafoto ning toonitab: ei tee seda eneseimetlusest, vaid selle taga on pikk ja piinav võitlus alaväärsustundega. Sami sõnul oli tal varem kombeks enne fotoseansse nädalate kaupa nälgida. Kuid hiljem vihkas ta ikkagi kõiki oma pilte.

Nüüd on Smith lapsepõlvetraumade kiuste otsustanud oma keha üle uhkust tunda. Ta ütleb, et ei taha enam muuta oma rindkeret ja puusi ja ümaraid vorme, „mis on mu ema ja isa tehtud ning mida nad tingimusteta armastavad“.