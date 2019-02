LUGEJA „EESTI LAULUST“: ainsaks vaatamisväärsuseks oli kosunud Sünne Valtri 

„Tõenäoliselt on „Eesti laulu“ periood tekitanud piisavalt stressi, mistõttu Sünne pole jõudnud enda toitumist niivõrd palju jälgida. Mis on minu arvates igavesti tore! Kohe mõnus oli teiste kondikubude vahel märgata ka midagi loomulikku, midagi ilusat. Ma ei ole küll tema muusika fänn, aga julgeid ja enesekindlaid naisi tuleb kindlasti märgata. Neid on lihtsalt niivõrd vähe,“ selgitab Mauri ja lisab, et esinemistele ta Sünnet siiski jälitama minna ei plaani.