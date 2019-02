JEVGENI KRIŠTAFOVITŠ: kui arst leidis, et inimene vajab ravikanepit, siis ei tohiks patsienti mõne taime eest vangi panna! 

„Arstidel on võimalik kanepiravi määrata ka Eestis, aga sisuliselt seda ei tehta. Nii kasvataski kodumaale tagasi tulnud mees enda tarbeks oma korteris kanepit ning on nüüd seetõttu kriminaalkurjategija,“ kurdab Krištafovitš. Tema sõnul tuleb kanepi legaliseerimisega kaasnevad muud tahud mõistagi sätestada, näiteks kui kaugel tohib kanepitooteid lasteasutustest müüa.

„Asutasime MTÜ, sest minu poole pöördus nõu saamiseks kümneid inimesi. Meie esmane plaan on kaotada karistus kanepi tarbimise eest eeskätt meditsiinilistel vajadustel. Viie kanepitaime enda tarbeks kasvatamise eest ei peaks karistust saama,“ leiab ta ja juhib tähelepanu sellele, et nii mõneski arenenud riigis on legaliseeritud mitte ainult ravikanep, vaid ka kanepi kasutamine rekreatsioonilistel eesmärkidel.