ÕL VIDEO | „Eesti laulu” finaalis viimaseks jäänud xtra basic & Emily J: me teadsime kohe alguses, et Victor võidab 

"Mõnes mõttes on tunne, nagu koorem oleks õlgadelt laskunud, aga samas me lahkume siit väga heade kogemustega," lausus Emily J ehk Emili Jürgens pärast finaali. Lauljanna tunnistas, et on isegi kahju, et "Eesti laul" läbi sai, aga teisalt tunneb uhkust.