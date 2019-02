Olavi Pihlamägi: "Kas "Eesti laulu" korraldajad kukkusid kõik korraga libedal teel ja lõid pea ära?" 

Pihlamägi on säärase źürii koosseisu peale tõsimeeli nördinud. „Mis on ameeriklastel tegemist Euroopa lauluga?“ pärib ta nõutult. „Väga hea, et oli Norra, aga kus oli meie lähim põhjanaaber Soome? Aga kus oli Kesk-Euroopa? Kus olid meile alati palju punkte andnud Inglismaa või Iirimaa? Võinuks olla ka Ugari ja Läti ning Saksamaa või Prantsusmaa. Neli ameeriklast, tule taevas appi! See on lolluse lollus, niimoodi ei saa teha! Ameeriklastel on Eurovisioniga nullseos! See rahvusvaheline źürii oli täiesti valesti valitud.“

Seevastu finaalsaade tervikuna pälvib Pihlamäelt leebema hinnagu kui kaks kannatusterohket poolfinaali kokku. „Kaks esimest tundi olid liiga pikad, aga see, mis pärast Aktuaalset kaamerat toimus, läks õnneks kiiresti ja tempokalt,“ ütleb ta. „Ning Karl-Erik Taukar on hea! Taukar - kaksteist punkti!“

Mis puudutab tänavust võitjat Victor Crone'i, siis on Pihlamäe süda rahul. „Pean tunnistama, et talle hoidsin natukene tugevamalt pöialt kui teistele,“ lausub ta. „Kuigi tema kõige parem ja vabam esitus oli siis, kui esitas „Stormi“ võidulauluna. Võistluse ajal poos ta oma hääle ülemise registri kinni - tal oleks tegelikult vaja oma ülemise registriga kõvasti tööd teha.“ Pihlamägi möönab, et Victorist saab ilmselt päris tubli häältemagnet, sest suure Eurovisioni aegu roobitseb Eesti tänu rootslasele skandinaavlaste hääled muretult endale. „See on ju päris selge,“ särab Pihlamägi. „Poiss on sümpaatne ja laul on ka hea. Eks nad mõtlevad suure lava jaoks mõned lavastuslikud nipid ka välja, kuigi see, mida nad praegu tegid on juba väga hea.“