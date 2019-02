Juhan Paadam: "Viimasel hetkel rahvusvahelise źürii kaasamine pole päris õige.“ 

Tõepoolest, juba pärast poolfinaale ennustas ta, et võidu pärast hakkavad heitlema kolm meest: Stefan, Uku Suviste ning Victor Crone. Mehise seltskonna kõrvale paigutas Paadam kohemaid ka Sissi: „Ta on andekas tüdruk ja äge, mulle väga meeldis!“. Niimoodi läkski. Mehed ees, särtsakas Sissi nende järel. „Kolme esimesega on alati nii, et panen nad mingisse ritta küll ja sel aastal tundus, et kõik on iseenesest selge. Kui sa aga neid laval vaatad, siis elav esitus mängib oma rolli. Rootsi poiss on śarmantne laulja, kes on võimeline lugu esitama väga artistlikult. Iseküsimus, kuidas ta Eurovisioni laval otsevokaaliga maha saab. aga see küsimus on suurel Eurovisionil alati.“

Paadam lisab, et heliloojad-artistid teevad oma loomingulisi otsuseid arvestades rahvast ja kohalikku źüriid. Ilmub pildile välisźürii, on mängureeglidki kohe muutunud. „Ma ei ütle, et välisźürii on halb,“ muigab Paadam. „Mina olen Eurolaulu ajal rahvusvahelist źüriid palju kasutanud ja see on väga hea. Aga ma arvan ka, et helilooja või lauljana peaksin ma teadma, kas minu tööd hindab kohalik või välismaine źürii. Need asjad peavad konkursi tingimustes olema üheselt selged algusest peale! Poolel teel hobuste vahetamine ei ole päris vahva!“

Tõik, et rahvusvahelises źüriis oli koguni neli ameeriklast, paneb Paadami siiralt imestama. „Mina ei sea kahtluse alla nende professionaalsust, aga ma lihtsalt mõtlen, et kõik neli on pärit ühelt kontinendilt,“ arutleb ta, et ameeriklaste ülekaal muudab hindajate pildi pisut vildakaks. „ Võimalik, et see on väga hea, aga arvan, et mida laiem põhi on välisźüriil, seda parem. Eks välisźürii voorus olegi selles, et neile ei ütle midagi meie muusikamaastik, heliloojad ega artistid - nad lihtsalt kuulavad ja otsustavad. Sellepärast oligi źürii hinnagutes väga huvitavaid liikumisi, mille peale meie oma maitsega ei tule.“