ÕL VIDEO | Taas „Eesti laulul“ laululoojana võidutsenud Stig Rästa: see kõik oli väga pingeline! 

Stig ütleb, et otsus anda finaalis hääletamine välimaise žürii teha talle meeldis. „Küll, aga, jah, me jäime seal umbes eelviimaseks. Fred, numbrite mees, nagu ta meil on, ütles, et meil polegi enam võimalust kuhugi pääseda. See oli väga põnev kõik.“