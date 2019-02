ÕL VIDEO | "Eesti laulu" võitja Victor Crone: sain žüriilt vaid mõned punktid, aga võitsin ikka! 

Victor ütleb, et kogu „Eesti laul“ on olnud tema jaoks väga lõbus kogemus. „Kõik on olnud sõbralikud ja toredad, lava taga öeldi mulle, et mul on hea lugu ja sooviti edu. Mu viimane mõte oli, et läheme lavale, lõbutseme ja teeme laheda sõu.“