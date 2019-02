Jüri Pihel: „Eesti laulu” vaheklipid jätsid mind suhteliselt külmaks 

Pihel vaatas „Eesti laulu” finaali koos suurema seltskonnaga, kuhu kuulusid nii nooremad kui vanemad inimesed. „Mul on keeruline seda öelda, aga see kõik jättis suhteliselt külmaks. Inimesed küsisid, miks nad Vanamehe (Eesti multikategelane – T.J.) häälega räägivad ja mis see kõik siis on. Kaheteistkümnest ühe kohta ütles üks inimene, et see oli päris naljakas.” Millisest sketšist käib jutt, Pihel meenutada ei suuda.

Jüri meelest on lauluvõistlus ja vaheklipid viimaste aastate jooksul omaette elu elama hakanud. „Tänavu tekib ka lauluvõistluse puhul küsimus, et mis see kõik siis on. Kui hindajad on laulud juba mitu nädalat tagasi ära hinnanud, mille nimel võistlus siis üldse käib? Kas vaheklipid käivad lauluvõistlusega enam üldse kokku? Ma arvan, et ei käi. See on omaette žanr, kus naljategemine on naljategemise pärast, kuid ega nad väga kedagi ei kõneta,” mõtiskleb ta.

Eesti Televisioonil on õigus teha sellist lauluvõistlust, nagu ise tahavad

„Kui ma neid homme või ülehomme eraldi sketšidena vaatan, oleksid need võib-olla päris ägedad. Kuid ma ei usu, et neil lauluvõistluse endaga mingit seost on ja nad oleksid pidanud seal olema. Mitte, et nad oleksid iseenesest halvad,” lisab telerežissöör.

Pihel mainib hea näitena Ott Sepa ja Märt Avandi vaheklippe „Pean saama Eurovisionile, muidu suren”. „Kui Sepp ja Avandi laulsid ägedaid laule, siis olid need vähemalt laulud ja naljakad,” selgitab ta, miks need vaheklipid lauluvõistlusele paremini sobisid. Siiski ütleb ta, et loojatel ja Eesti Televisioonil on õigus teha sellist lauluvõistlust, nagu nad ise tahavad.