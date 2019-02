Eesti Laul ÕL PUBLIKUKÜSITLUS | Kes võidab „Eesti laul 2019” finaali? Jaanika Vilipo | Video: Jörgen Norkroos , täna, 19:32 Jaga:

"Eesti laul 2019" Jörgen Norkroos, Tatjana Ilijana

Täna, 16. veebruaril on see ajalooline hetk, mil selgub „Eesti laul 2019” võitja. Saku suurhall valmistub finaalkontserdiks. Õhtuleht küsis publiku käest vahetult enne sõu algust, kes on see artist, kelle nemad saadaksid Eurovisioni lõppvõistlusele.