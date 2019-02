Herman Simm esitas Urmas Reinsalu vastu kaebuse 

"Sain teada, et Herman Simm on esitanud kohtule kaebuse, et tühistada minu käskkiri, millega ma tõkestasin tema avavanglasse paigutamist," selgitab Reinsalu.

"Põhjus, miks ma Simmi puhul selle tõkestasin oli see, et sotsiaalses tähenduses on tema teo kaalukus niivõrd räige, et seda pole mõistlik teha," leiab Reinsalu