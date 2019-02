LP ja Kroonika peatoimetaja Ingrid Veidenberg: üldiselt ei ole hea kollektiivis usse hoida 

Veidenberg tõdeb Kuku raadios Neeme Rauale, et LP ja Kroonika on sarnased väljaanded, sest mõlemad teevad intervjuusid tuntud inimestega ning kajastavad nende elu. „Aga nad on omamoodi ka konkurendid – kui Kroonika saab hea intervjuu tuntud Eestis elava inimesega endale, siis me lehes kiristame hambaid. Samas ei ole LP jälle Kroonika, sest me ei kajasta seltskonnauudiseid, ei kirjuta sahinatest ega avalda seltskonnapilte,” selgitab ta.

Siiski on Veidenbergi sõnul palju neid meelelahutusstaare, lauljaid ja näitlejaid, kes hea meelega Kroonikaga räägivad. „Ütleme isegi nii, et noorema põlvkonna eluunistus on oma looga Kroonika kaanele pääseda,” sõnab Ingrid. „Vormi tuleb muuta selliseks, et inimestel ei oleks seal halb ja piinlik olla. Kõik võimalused on olemas, et seltskonnaajakirja väga kvaliteetselt teha,” lisab ta.