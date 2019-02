Kirsti Timmer selgitab, miks ta on vallaline: lepin kas kõige paremaga või ei lepi üldse 

„Selleks, et areneda, vajan ma kas omaette olekut või siis kõrvale inimest, kes mõistab ja saab aru, et kes ma selline siis tegelikult olen. Minu ekskaasa seda ei mõistnud. Või kui mõistis, siis ei tolereerinud. Tema on hästi ratsionaalne inimene,” selgitab Timmer oma blogis.

Kirsti ütleb, et ei lepi enam kunagi keskpärasusega. „Ma ei kuulu nende naiste sekka, kes paluvad, et oleks keegigi kõrval. Ükskõik kes, aga oleks vähemalt keegi kõrval. Mul ei ole seda vaja. Ma tulen oma eluga ise toime. Ma lepin kas kõige paremaga või ei lepi üldse. Mul ei ole „ükskõik keda” kõrvale vaja.”

„Mulle ei meeldi mehed, kes ootavad, et ma maksaks baaris ka nende gintonic’u eest. Mulle ei meeldi, et mees pakub, et maksa sina see taksosõit, ma maksan teise. Mine pekki! Sina kutsusid mind välja ju! Ma võin vabalt maksta, aga siis on see minupoolne ettepanek, mitte mehe! Hoia Jumal!” kirjutab ta.