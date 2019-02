Tommy Cash: olen kahtlemata kuulsaim eestlane maailmas 

Samuti rääkis räppar oma usulistest vaadetest, sõnades, et me kõik oleme jumalad. „Kuid oleme muutunud nii lihtsaks ning tunnen, et sotsiaalmeedia muudab seda veelgi. Me ei mõtle kunagi, mis me oleme või millest me tehtud oleme. Tunneme, et oleme lihtsalt kehad. Me kasutame ainult 10% oma ajust ja inimesed mõtlevad, et see on normaalne. Miks keegi ei mõtle igapäevaselt, kuidas 11%-ni jõuda?”