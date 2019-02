Mida teha, et stress armusuhet ei hävitaks? 

3. Leia rahustavaid tegevusi. Kui tusatuju võtab võimust, leia lõõgastust. Mõni armastab värvimisraamatuid, mõni käsitööd. Jalutuskäik ja soe vann mõjuvad alati hästi.

4. Hoolitse enda eest. Stress võib tekitada nõiaringi: magame halvasti, sööme tõtakalt, trennis ei käi. Seetõttu napib kehal ressursse stressi negatiivsete mõjudega võitlemiseks ning ta on otsekui sõdur, kes on saadetud lahingusse ilma relvata. Kanna hoolt, et oleksid väljapuhanud, sööksid väärt toidukraami ning annaksid kehale füüsilist koormust.

5. Võta stressi kui proovikivi. Stressirohke olukord ei tähenda tingimata midagi halba. Halvaks muutub see siis, kui meil pole (vähemalt enda arvates) ressursse sellega toimetulekuks. Kui seisame silmitsi katsumusega, mille lahendamiseks on meil vahendid (aru, raha, toetus) olemas, tõstab meis pead võitlushimu. Proovi oma stressorit hoopis väljakutsena formuleerida. Mõtle, mida sul on situatsiooni lahendamiseks tarvis. See võib tähendada ka partnerilt abipalumist.

Kuidas stressis partnerit aidata?

1. Räägi temaga. Jälgi oma kallimat: kuidas ta stressis olles käitub ja reageerib? Küsi, kuidas sa saaksid teda aidata ja toetada. Las ka tema räägib sulle, kuidas sa stressi all käitud. Närvilise elutempo juures jäävad ühised vestlused harvaks ning nii võib tekkida alusetu arvamus, et teie suhetes on midagi viltu. Kandke hoolt selle eest, et saaksite kahekesi olla.

2. Toetage teineteist. Mida rohkem toetust me partnerilt saame, seda väiksem on risk, et stress võib hakata armusuhet mürgitama. Võta kodused tööd enda kanda ning lase kallimal südant puistata.

TOETUS ON TÄHTIS: Mida rohkem toetust me kaaslaselt saame, seda väiksem on risk, et stress võib hakata suhet mürgitama. Vida Press