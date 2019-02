Getter Jaani avaldas oma esiklapse soo! 

Getteri sõnul ootab ta tüdrukut ning Ott-Sanderiga on nad ka nimedele mõelnud. "On variante olnud, aga seda kindlat veel pole. Eks kui me näeme teda, siis see nimi ka tuleb!" ütles ta.

Getteri sõnul ei ole ta beebile veel ühtegi asja ostnud, vaid võtab rasedust rahulikult. "Ma ütlen ausalt, et mul ei ole veel mitte midagi ostnud. Mul sõbranna jõuludeks kinkis ühe väikese teksatagi ja see mul praegu ongi. Iga päev kasvame, kosume ja muidugi ma nii väga juba ootan, et ma näeks oma pisikest," sõnas ta ootusärevalt.