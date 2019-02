Plagiaadikahtlusega Anastassia Kovalenko: kui leitakse, et ma olen eksinud, olen nõus parandused sisse viima, kasvõi uue magistritöö kirjutama! 

Naise sõnul ei ole ta kindlasti kedagi plagieerinud. “Mis asi on loomevargus? See on see, kui sa esitad teise isiku materjali ja näitad, et oled ise teinud. Mis puudutab minu tööd, minul on igal pool viited olemas,” kinnitab ta.

Kuid ta ei nõustu, et ta oleks lihtsalt kellegi teise tööd tõlkinud ja saadud materjali enda teksti pähe esitanud. “Mul on igal pool viited olemas, see, et ma olen kümneid lehekülgi tõlkinud…jah, ma olen mingid osad tõlkinud, võib-olla olen isegi sadu lehekülgi tõlkinud, sest ma olen kasutanud väga palju erinevaid allikaid, mitte ainult ingliskeelseid, selle jaoks ongi vaja palju allikaid läbi tõlkida, et oleks hea magistritöö,” selgitab ta.

“Selle töö hindas juba Tartu Ülikool ära ja ma väga loodan, et nad uuesti hindavad. Ma töötasin väga palju oma juhendajaga, mul oli väga karm retsensent, kusjuures," lisas ta. Just sellesama retsensendi, ehk Indrek Tibari töö mitteviitamisele, tõi Päevaleht samuti tähelepanu. "Jah, üks viga mis ma tegin, oli see, et oma retsensendi viite jätsin tööst välja. See on mul tõesti inimlik viga, loodan, et inimesed saavad aru sellest," tunnistab Kovalenko.

Kovalenko sõnul on ta ka ise Tartu Ülikooliga suhelnud ning üritab asjas kaasa aidata nii palju kui võimalik. Kuid, kui ülikool siiski tunnistab ta töö plagiaadiks, on ta valmis kõike tegema. “Ma olen valmis tööd parandama, panema õiged viited, kasvõi uue magistritöö tegema, mul ei ole probleemi,” sõnab ta.