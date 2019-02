Üksiku poliithundi Rainer Vakra võib päästa valijate armastus 

Rainer Vakra saatuse suhtes on arvamusi seinast seina – esiteks võib see olla võimalus sotsidele näidata, et ollakse liikmete seljataga ka halvas olukorras. Teiseks ei pruugi erakondlastel Vakrast väga kahju olla, sest teda iseloomustatakse kui üksikut hunti, kellel pole eriti liitlasi. „Ta kipub tuult nuusutama, ehk tema peale ei saa alati kindel olla – ütleb üht, aga pärast teeb midagi muud,“ kirjeldatakse teda. „See on Vakrale ka saatuslikuks saanud: talle pole antud kõrgemaid poliitilisi kohti, näiteks ministri oma. See ambitsioon tal aga on. Samas on ta sotsidele oluline. Ta ei pruugi olla küll erakonna suuna suhtes tähtis tegija, kuid valijad armastavad teda.Asjad käivad ikkagi häälte järgi.“