Eesti Laul GALERII | „Eesti laulu" finaalieelne päev Tomi Rahulaga: hommik algab raadios, päev jätkub finaaliproovide lainel Katharina Toomemets , täna, 18:56

KONTROLLI ALL: Kuigi sel pildil on Tomi üsna tõsine, siis tegelikult käis ta mööda Saku suurhalli koridore ringi naeratusega. On tunda, et meeskond, kelle Tomi enda ümber koondanud on, teab täpselt, mida teha, sest ühtki tulekahju Tomil päeva jooksul kustutada ei tulnud. Kõik sujus mõnusalt. Teet Malsroos

„Tunnen end väga hästi. Kõik on kontrolli all, proovid on graafikus ja töökeskkond on rahulik. Nii on mugav asja teha,“ kiidab „Eesti laulu“ peaprodutsent Tomi Rahula finaalieelsel päeval kõige sujumist. Õhtuleht võttis „Eesti laulu“ finaali eel end Tomi Rahulale sappa ja vaatas, kuidas kulgeb kõige tähtsama mehe päev enne suurkontserti.