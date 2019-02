Elu Priit Loog: Kalju Komissarov meenutas mulle, et mäletad, poiss, tahtsid koolist minema minna, nüüd aga oled Vargamäe Andres! Jaanus Kulli , täna, 00:01 Jaga:

Pärnu Endla teatri näitleja Priit Loog. Tiina Kõrtsini

Pärast teist kursust Viljandi kultuuriakadeemias võttis Priit Loog pähe, et see kool ja näitleja elukutse pole üleüldse tema jaoks. Selget seletust, millest selline mõte sündis, ei oska Priit praegugi anda. Küllap mängis oma osa see, et Priitu kasvatas ema üksinda ja poiss käis maast madalast koolivaheaegadel tööl. Omateenitud rahal oli suur väärtus. Õnneks oskas kursuse juhendaja Kalju Komissarov Priidul mõistuse paika panna ning nüüd ei suuda ta Komat selle eest ära kiita.