Teatrikevad 2019: ehkki sõnateatrid kipuvad flirtima muusikalidega, jagub lavadele ka vägevaid draamalavastusi 

Säärast menu nagu maitses möödunud aastal „Kremli ööbikud“, mida nimetati nii kultuuriliseks kuriteoks kui ka integratsiooni sensatsiooniks, on tänavustele tulijatele raske ennustada. Liiatigi teeb Tartu uus teater Narvas pelgalt üheksa augustikuist etenduskorda, neistki on juba osa välja müüdud. Märt Avandi ja Tartu uus teater on loonud superstaarlavastuse, mis on vaatamata kurja kriitika materdamisele sättinud teistele teatritele-truppidele ette kaunis kõrge lati – säherdust publikumenu on väga raske järele teha. Narva viivad oma raha nii need, kellele läheb korda Tartu uue teatri ja tandemi Ivar Põllu-Robert Annus teatrinägemus, kui ka need, kelle jumalusteks on laulja Jaak Joala või näitleja Märt Avandi. Või need, kes igatsevad taga „Tujurikkujat“ – vähemalt üks pool koomikute tandemist on Kreenholmi manufaktuuri areenil kenasti kohal.