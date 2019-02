FOTOUUDIS | President Kaljulaid kohtus USA presidendi tütre Ivanka Trumpiga 

Ivanka Trump kirjutab, et Eesti särava presidendi Kaljulaidi juhtimisel on Eesti teinud tehnoloogiaharidusest riikliku prioriteedi.

Kaljulaid lisab oma postituses, et rääkis kohtumisel e-valitsusest, naiste jõustamisest, Ivanka Trumpi võrdõiguslikkuse initsiatiivist Women in Global Development and Prosperity (WGDP) ja naiste, laste ja noorukite tervise ning heaoluga tegeleva liikumisest Every Woman, Every Child (EWEC).