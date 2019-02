Kuidas "Pühapäevakütid" skandaalidesse sattus 

Esimene Eesti film, mida säärane löök tabas. Filmi keelajad leidsid, et selle kerglane sisu pole noortele sobiv. Linateos pole säilinud, et saaksin väidetavat kerglust kontrollida, aga Tartu väljaandes Nool avaldatud foto ülikooli kehalise kasvatuse instituudi siresäärsetest supelülikondades neidudest Otepää suusarajal näitab, et film võis tolleaegsetele noortele ehk tõesti erutavalt mõjuda.